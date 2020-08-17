 
مباشر

قاض لبناني نبه من أخطار نيترات الأمونيوم قبل شهرين من انفجار المرفأ

أخبار العالم العربي

قاض لبناني نبه من أخطار نيترات الأمونيوم قبل شهرين من انفجار المرفأ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojma

نشر موقع "الميادين" نص إشارة قضائية صادرة عن مدعي عام التمييز اللبناني، القاضي غسان عويدات، بشأن أخطار مادة نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت قبل شهرين من الانفجار الرهيب الذي تسببت به.

إقرأ المزيد
لبنان.. مدعي عام التمييز يوجه اتهامات لـ25 شخصا في قضية انفجار مرفأ بيروت
لبنان.. مدعي عام التمييز يوجه اتهامات لـ25 شخصا في قضية انفجار مرفأ بيروت

واللافت أن إشارة القاضي عويدات صدرت في 4 يونيو الفائت أي قبل شهرين من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس الجاري.

وجاء في هذه الإشارة طلب القاضي عويدات في كتابه حينها لجهاز أمن الدولة بتكليف من يلزم في مرفأ بيروت لتأمين الحراسة للعنبر رقم 12 الذي كان يحوي آلاف الأطنان من هذه المادة الخطرة.

وتضمن كتاب القاضي عويدات طلبا بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات.

كما أن إشارة القاضي عويدات تضمنت أمرا بإقفال كافة الأبواب بسبب وجود مواد خطرة من نوع نيترات الأمونيوم في العنبر المذكور.

المصدر: "الميادين"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا