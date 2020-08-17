قاض لبناني نبه من أخطار نيترات الأمونيوم قبل شهرين من انفجار المرفأ

نشر موقع "الميادين" نص إشارة قضائية صادرة عن مدعي عام التمييز اللبناني، القاضي غسان عويدات، بشأن أخطار مادة نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت قبل شهرين من الانفجار الرهيب الذي تسببت به.

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واللافت أن إشارة القاضي عويدات صدرت في 4 يونيو الفائت أي قبل شهرين من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس الجاري.

وجاء في هذه الإشارة طلب القاضي عويدات في كتابه حينها لجهاز أمن الدولة بتكليف من يلزم في مرفأ بيروت لتأمين الحراسة للعنبر رقم 12 الذي كان يحوي آلاف الأطنان من هذه المادة الخطرة.

وتضمن كتاب القاضي عويدات طلبا بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات.

كما أن إشارة القاضي عويدات تضمنت أمرا بإقفال كافة الأبواب بسبب وجود مواد خطرة من نوع نيترات الأمونيوم في العنبر المذكور.

المصدر: "الميادين"