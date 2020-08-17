كورونا.. الإمارات دون وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64541 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57794.

وأفادت الوزارة بأنها أجرت 71322 فحصا جديدا خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية