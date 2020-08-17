وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يتحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية الاثنين، بأن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي.

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ولفت البيان إلى أن الوزير العماني تحدث أيضا مع جبريل الرجوب أمين عام اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد بن علوي دعم عمان "لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام والوفاء بالمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي دشنا أمس الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع "التاريخي" الخميس الماضي، برعاية أمريكية.

المصدر: رويترز