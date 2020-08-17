أكار من طرابلس: نؤمن أننا سنصل للنتائج المرجوة

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أنه سيتم الوصول إلى النتائج المرجوة من خلال دعم "الليبيين في قضيتهم العادلة".

وقال أكار: "نؤمن أننا سنصل للنتائج المرجوة من خلال دعم أشقائنا الليبيين في قضيتهم العادلة ليبيا لليبيين ونقف إلى جانب الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة".

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ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان إلى العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وبالتزامن مع زيارة المسؤولين التركيين، وصل أيضا وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لإجراء لقاءات رسمية. وجرى حفل استقبال عسكري للعطية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

المصدر: وكالات