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التحالف الدولي يعلق على حادث قتله جنديا سوريا وإصابة 2 في قرية تل الذهب

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يعلق على حادث قتله جنديا سوريا وإصابة 2 في قرية تل الذهب
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علق التحالف الدولي على حادث قرية تل الذهب في سوريا، التي حصل خلالها إطلاق نار بين قوات تابعة للجيش السوري وبين إحدى دوريات التحالف و"قسد" أسفرت عن مقتل جندي سوري.

وجاء في بيان أصدره التحالف الدولي اليوم الاثنين، أنه وأثناء القيام بدورية أمنية مع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة المذكورة، واجهت نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري وأثناء مرورها بالنقطة، تعرضت الدورية لنيران من أفراد متواجدين بالقرب من نقطة التفتيش.

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وأكد البيان أن القوات التابعة لدورية التحالف قامت بالرد على النيران دفاعا عن النفس ولم يشن التحالف أي غارة جوية في تلك الأثناء، منوها بأنه لم تقع أي خسائر في صفوف التحالف، وأن التحقيق لا يزال جاريا.

التحالف الدولي يعلق على حادث قتله جنديا سوريا وإصابة 2 في قرية تل الذهب

وكانت وكالة "سانا" السورية قد أفادت بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين، باستهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع الحاجز مرور دورية أمريكية.

المصدر: RT

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