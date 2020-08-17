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الصور والمشاهد الأولى لوصول وزيري دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس

أخبار العالم العربي

الصور والمشاهد الأولى لوصول وزيري دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس
AFP
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نشرت وسائل إعلام تركية صورا لاجتماع وزيري الدفاع التركي والقطري مع مساعد وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش.

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وشارك في هذا الاجتماع إلى جانب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، رئيس أركان الجيش التركي. 

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "ليبيا بنوراما"، جانبا من مراسم الاستقبال، ولقطات تجمع أعضاء الوفدين التركي والقطري عقب وصولهم مباشرة.

المصدر: وكالات

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