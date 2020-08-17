الصور والمشاهد الأولى لوصول وزيري دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس

نشرت وسائل إعلام تركية صورا لاجتماع وزيري الدفاع التركي والقطري مع مساعد وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش.

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وشارك في هذا الاجتماع إلى جانب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، رئيس أركان الجيش التركي.

لقاء يجمع بين وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش التركي مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ومساعد وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش في العاصمة الليبية طرابلس pic.twitter.com/wMotTsSlrA — TRT عربي (@TRTArabi) August 17, 2020

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "ليبيا بنوراما"، جانبا من مراسم الاستقبال، ولقطات تجمع أعضاء الوفدين التركي والقطري عقب وصولهم مباشرة.

المصدر: وكالات