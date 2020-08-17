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المشاهد الأولى لآثار القصف الأمريكي على الحاجز العسكري السوري في القامشلي

المشاهد الأولى لآثار القصف الأمريكي على الحاجز العسكري السوري في القامشلي

أخبار العالم العربي

المشاهد الأولى لآثار القصف الأمريكي على الحاجز العسكري السوري في القامشلي
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استهدفت طائرات أمريكية حاجزا للجيش السوري في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع الحاجز مرور دورية أمريكية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين.

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مقتل جندي وإصابة 2 باستهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش منع مرور دورية أمريكية
مقتل جندي وإصابة 2 باستهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش منع مرور دورية أمريكية

وقالت مصادر خاصة لـRT إن الجيش الروسي في مطار القامشلي يتدارس مع الجانب الأمريكي الموضوع الآن، عبر قناة الاتصال الدائمة بينهما.

وكان مصدر عسكري سوري قال لـRT إنه "في تمام الساعة 9:45 من صباح اليوم الاثنين، حاولت دورية أمريكية الدخول إلى منطقة انتشار أحد تشكيلاتنا المقاتلة في ريف مدينة القامشلي عبر حاجز "رشو" فأوقفهم عناصر الحاجز ومنعوهم من المرور، فأطلق عناصر الدورية الأمريكية عدة رشقات نارية".

وأضاف المصدر أنه "بعد حوالي 30 دقيقة هاجمت حوامتان أمريكيتان عناصر الحاجز بالرشاشات الثقيلة ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين".

يتبع...

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