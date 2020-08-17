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السيستاني يقدم مساعدات للمتضررين من تفجير مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

السيستاني يقدم مساعدات للمتضررين من تفجير مرفأ بيروت
RT
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بدأ مكتب المرجع الشيعي الأعلى في بيروت، علي السيستاني، بتوزيع المساعدات على المتضررين من تفجير مرفأ بيروت.

وذكر قسم الخدمات الاجتماعية في مكتب السيستاني "بعد الكارثة الكبيرة التي تعرضت لها مدينة بيروت جراء الانفجار الذي عصف بمرفئها، جال وفد من مكتب المرجع الديني الأعلى في لبنان، على بعض الأحياء المتضررة وتواصل مع الأهالي وفعاليات المنطقة الدينية والاجتماعية، وعاين جزءا من الأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية".

وأضاف "بعد اكتمال عمليات المسح الميداني للمباني المتضررة بدأ مكتب سماحته عبر جمعية آل البيت (ع) الخيرية بتقديم مساعدات مباشرة للأهالي ستشمل الآلاف من المتضررين تباعا في عدة مناطق من بيروت".

المصدر: RT

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