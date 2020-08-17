الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني أصم عند حاجز قلنديا (فيديو)

أصيب مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة (60 عاما) صباح اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز قلنديا بحجة حيازته سكينا.

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وكان المواطن متوجها نحو معبر السيارات وهي منطقة محظورة على المشاة، وطالبه الجنود بالتوقف وعندما لم يتوقف أطلقوا عليه النار وأصيب في الجزء السفلي من جسده.

وقالت مراسلتنا إن الفلسطيني المصاب، أصم، وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج، فيما أعاد الجيش الإسرائيلي فتح الحاجز.

المصدر: RT