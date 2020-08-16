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السفيرة الأمريكية في الكويت: استمرار الخلاف الخليجي لايخدم إلا خصومنا

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السفيرة الأمريكية في الكويت: استمرار الخلاف الخليجي لايخدم إلا خصومنا
/kw.usembassy.gov/
السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا رومانوسكي
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اعتبرت السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا رومانوسكي أن استمرار الخلاف الخليجي لا يخدم إلا الخصوم في المنطقة.

وقالت السفيرة رومانوسكي في تصريحات لصحيفة "القبس": "استمرار هذا الخلاف لا يخدم إلا خصومنا في المنطقة.. وحدة الخليج أساسية لمصلحتنا المشتركة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث ومكافحة الإرهاب".
وفي ملف مكافحة الإرهاب، أشارت السفيرة إلى أن الكويت عضو نشط في التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، وقالت إن شراكتنا في محاربة الإرهاب مستمرة حتى بعد القضاء على "داعش" في العراق، مضيفة: "نعمل معا لجعل الشعبين الكويتي والأمريكي أكثر أمانا".

المصدر: القبس الكويتية

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