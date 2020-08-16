الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يستنكر "تهديدات" إيران للإمارات

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، "تهديدات" الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين للإمارات بعد اتفاقها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وورد في بيان صادر عن المجلس يوم الأحد: "الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعرب عن استنكاره لتهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية".

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في خطاب يوم السبت إن الإمارات ارتكبت "خطأ كبيرا" بالاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، منددا بشدة بما وصفه بأنه "خيانة للمسلمين وللشعب الفلسطيني وللقدس".

وحذر روحاني الإمارات من السماح لإسرائيل "بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة"، مشيرا إلى أن حسابات إيران مع الإمارات "ستكون مختلفة" إن حدث ذلك.

المصدر: رويترز