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سياسي عراقي: الكاظمي استقبل قائد فيلق القدس قبل سفره إلى واشنطن

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سياسي عراقي: الكاظمي استقبل قائد فيلق القدس قبل سفره إلى واشنطن
AFP Thaier Al-SUDANI / POOL
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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قال السياسي العراقي عزت الشابندر، إن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، استقبل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني قبل سفره إلى واشنطن.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية المتواجدة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم، استقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني".

وأضاف، أن "الكاظمي استمع إلى رسائله (قاآني) الناعمة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه ترامب في العشرين من الشهر الحالي".

المصدر: RT

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