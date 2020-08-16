سياسي عراقي: الكاظمي استقبل قائد فيلق القدس قبل سفره إلى واشنطن

قال السياسي العراقي عزت الشابندر، إن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، استقبل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني قبل سفره إلى واشنطن.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية المتواجدة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم، استقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني".

في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية المتواجدة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم،إستقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني واستمع الى رسائله الناعمة قبل سفر الأول الى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه ترامب يوم 20 من هذا الشهر. — عزت الشابندر (@IAlshabandar) August 16, 2020

وأضاف، أن "الكاظمي استمع إلى رسائله (قاآني) الناعمة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه ترامب في العشرين من الشهر الحالي".

المصدر: RT