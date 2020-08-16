صادرة بحقه 63 مذكرة.. الأمن اللبناني يعتقل أحد أخطر المجرمين في البقاع

أعلنت قوات الأمن الداخلي في لبنان اليوم الأحد، نجاحها في اعتقال أحد أخطر المطلوبين في منطقة البقاع، صدر بحقه 63 مذكرة قضائية تشمل جرائم الشروع في اغتيال عسكريين والاتجار بالمخدرات.

وقالت شعبة العلاقات العامة التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها، إن "عملية الاعتقال جاءت ضمن إطار التنسيق بين مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية".

وأضاف البيان: "نتيجة المتابعة الميدانية وأعمال الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة المذكورة بتنفيذ عملية أمنية خاطفة على طريق عام بريتال، أدت إلى إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين في البقاع".

وأوضح البيان، أن "المجرم المطارد، يدعى "ع.أ" من مواليد عام 1980 وهو لبناني الجنسية، وكان مطلوبا للقضاء بموجب 63 مذكرة توقيف تتعلق بجرائم متنوعة تشمل، محاولة قتل عسكريين، تجارة مخدرات، إطلاق نار، محاولة قتل، سرقة، وتزوير".

وأشارت القوات الأمنية إلى أنه تم العثور على مبلغ من المال وهاتف خلوي بحوزة المتهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"