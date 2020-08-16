السودان.. اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية شمال برئاسة ياسر عرمان

توصل وفد الحكومة السودانية برئاسة وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس والحركة الشعبية شمال جناح عقار، إلى اتفاق تام بشأن بند دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين.

وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك في تصريح صحفي، أن وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح عقار توصلا إلى اتفاق تام بشأن قضية دمج القوات.

وأضاف أنه لم يتبق في ملف الترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن هناك رؤى وأفكارا جيدة وبناءة مطروحة للتفاوض من الجانبين في هذا الصدد.

وأعرب مطوك عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تام حول ملف الترتيبات الأمنية في المنطقتين في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وحول التفاوض في ملف الترتيبات الأمنية مسار دارفور، أوضح مطوك أن فريق الوساطة يعمل علي توحيد الأوراق والمواقف التفاوضية المختلفة في ورقة واحدة، مبينا أن هذه الورقة أصبحت جاهزة وسوف تتسلمها لجنة الوساطة يوم الاثنين لكي يبدأ التفاوض حولها.

وأشار مطوك إلى أن وصول الوفد الرئاسي غدا بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بجانب وجود ومشاركة وفد ملف الترتيبات الأمنية برئاسة وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس، سوف يساهم بشكل كبير في دفع وتسريع عملية التفاوض نحو غاياتها المنشودة، تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى علي اتفاق السلام الشامل قريبا.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية