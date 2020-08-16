بعد 585 يوما.. المحاكم الكويتية تصدر حكمها في قضية "ضيافة الداخلية"

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد، بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاما في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميا بقضية "ضيافة الداخلية".

وحكمت أيضا بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، مع وقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال، وألزمت الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كلا من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.



وأحالت الجنايات، الدعوتين المدنيتين المحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.

«الجنايات» تأمر بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها #عادل_الحشاش في قضية #ضيافة_الداخلية



• عزل المتهم الأول وإقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة



• إحالة الدعوتين المدنيتين المُحالتين من قبل #وزارة_الداخلية إلى المحكمة المختصةhttps://t.co/P9KGKKEvMgpic.twitter.com/Exq4AqEEXa — القبس الإلكتروني (@alqabas) August 16, 2020

وقضت كذلك، بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط، بالسجن 10 سنوات لكل واحد منهم.

وغرمت الجنايات، 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية "ضيافة الداخلية".

وصدر الحكم بعد استماع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.

وحددت المحكمة جلسة سابقة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت تأجيل النطق به إلى اليوم، بسبب أحداث فيروس كورونا وتعطيل المحاكم.

المصدر: "القبس الكويتية"