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انفجار بيروت يدفع مصر للتخلص من كميات كبيرة من المواد الخطرة في موانئها

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انفجار بيروت يدفع مصر للتخلص من كميات كبيرة من المواد الخطرة في موانئها
Reuters ISSAM ABDALLAH
موقع الانفجار في مرفأ بيروت
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أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن ما حدث فى مرفأ بيروت فى لبنان جعل حكومة بلاده تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية.

وأضاف، خلال جلسة للبرلمان، أن "ما حدث فى بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة فى الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفي ديسمبر القادم سيتم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".

وأوضح أنه تمت مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة بجميع الموانئ المصرية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "وأنجزنا كثيرا فى هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية".


ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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