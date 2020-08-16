انفجار بيروت يدفع مصر للتخلص من كميات كبيرة من المواد الخطرة في موانئها
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن ما حدث فى مرفأ بيروت فى لبنان جعل حكومة بلاده تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية.
وأضاف، خلال جلسة للبرلمان، أن "ما حدث فى بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة فى الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفي ديسمبر القادم سيتم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".
وأوضح أنه تمت مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة بجميع الموانئ المصرية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "وأنجزنا كثيرا فى هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT