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السودان: الاجتماع السداسي قرر استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء

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السودان: الاجتماع السداسي قرر استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء
AFP
سد النهضة الإثيوبي
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جدد السودان خلال اجتماع سداسي عقد اليوم الأحد تأكيده على الالتزام بالعودة لمفاوضات سد النهضة "بروح التضامن الإفريقي"، مشيرا إلى أن عملية التفاوض ستستأنف الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان صدر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية إثر الاجتماع، أن الوفد السوداني شدد خلاله على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية".

وأضاف أنه مستعد للعودة للمفاوضات على أساس الأجندة المتفق عليها سابقا ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في ضرر للآخرين.

وقرر المجتمعون بعد مناقشات مطولة، استئناف التفاوض الثلاثاء 18 أغسطس الجاري، للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

وأوضح البيان أن الاجتماع جاء تجاوبا مع موقف السودان الذي دعى فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات.

وجرى الاجتماع السداسي بدعوة من الاتحاد الإفريقي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة وزراء الخارجية والري للسودان ومصر وإثيوبيا، في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملف سد النهضة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT




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