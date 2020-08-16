مصادر ليبية: وزير الخارجية الألماني يزور طرابلس غدا

أكدت مصادر ليبية اليوم الأحد، أنه من المقرر وصول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس غدا إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة للقاء مسؤولين بحكومة الوفاق الوطني.

وأشار المصدر إلى وصول 8 عسكريين ألمان بكامل عتادهم إلى مطار معيتيقة كجزء من القوة المسؤولة عن حماية الوزير.

وكان ماس قال في وقت سابق من يوليو الماضي، إن "التدخلات التركية في ليبيا لا يمكن قبولها أبدا، وأن ألمانيا لن توافق على أي صفقة أسلحة إلى تركيا عدا المعدات والمركبات المستخدمة في القوات البحرية".

وأضاف أنه "نتيجة للمفاوضات مع فرنسا وإيطاليا، يمكن فرض عقوبات على الدول التي خرقت حظر الأسلحة في ليبيا".

المصدر: "وكالات"