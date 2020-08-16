عريقات: اتفاق إسرائيل والإمارات يقتل حل الدولتين وتلقينا تطمينات من السعودية

شن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هجوما حادا على اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والإمارات، قائلا إن هذا الاتفاق "يقضي على أي إمكانية لإحلال السلام" بين طرفي النزاع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عريقات أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي "يقتل حل الدولتين... فلماذا سيتحدث (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو عن حل الدولتين إذا كان يعتقد أن الدول العربية ستصطف حوله لصنع السلام؟".

وأعرب عريقات عن ثقته بأن اتفاق التطبيع يقوي المتشددين من كلا طرفي النزاع الذين يؤمنون بأن حل الدولتين ليس مطروحا على الطاولة، واصفا ما تم التوصل إليه بين تل أبيب وأبوظبي بأنه محاولة يائسة لإنقاذ خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ووصف المسؤول الفلسطيني الخطة الأمريكية بأنها مزيج من "الغطرسة والجهل".

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية لم تتلق بعد ردا على طلبها عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه وجه رسائل إلى كل من السعودية والبحرين وطلب منهما الضغط على الإمارات لدفعها إلى التراجع عن قرارها.

وقال إنه تلقى ردا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مضيفا: "طمأنني بأن موقف السعودية بقي مؤيدا لاتفاق سلام شامل قائم على حل الدولتين".

المصدر: أ ف ب