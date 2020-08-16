مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في انهيار ثلاثة مبان (صورة)

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة عقارين منهارين بمنطقة بحري بالإسكندرية، وثالث غرب أسيوط.

وأصدر أمرا باتخاذ إجراءات التحقيق وقوفا على أسباب حدوث الواقعتين.

وأضاف أن النيابة العامة ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في حينه.

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وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقارين المنهارين الكائنين بـ14 و16 حارة الحشرات شارع شيخ البنا بمنطقة بحري بحي الجمرك، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق، على عقار آخر ما أدى إلى انهياره أيضا، مما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة اثنين آخرين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT