 
مباشر

مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في انهيار ثلاثة مبان (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في انهيار ثلاثة مبان (صورة)
Reuters
مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعتي انهيار عقارين بالإسكندرية وآخر بأسيوط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oje9

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة عقارين منهارين بمنطقة بحري بالإسكندرية، وثالث غرب أسيوط.

وأصدر أمرا باتخاذ إجراءات التحقيق وقوفا على أسباب حدوث الواقعتين.

وأضاف أن النيابة العامة ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في حينه.

إقرأ المزيد
انهيار عمارة بشارع قصر النيل وسط القاهرة وإنقاذ 18 شخصا والبحث جار عن آخرين تحت الأنقاض
انهيار عمارة بشارع قصر النيل وسط القاهرة وإنقاذ 18 شخصا والبحث جار عن آخرين تحت الأنقاض

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقارين المنهارين الكائنين بـ14 و16 حارة الحشرات شارع شيخ البنا بمنطقة بحري بحي الجمرك، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق، على عقار آخر ما أدى إلى انهياره أيضا، مما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة اثنين آخرين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.

مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في انهيار ثلاثة مبان (صورة)

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا