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خبر مفبرك منسوب لـRT عن الأسرة الملكية المغربية

أخبار العالم العربي

خبر مفبرك منسوب لـRT عن الأسرة الملكية المغربية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oje4

 انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوست منسوب لموقع "RT" على الفيسبوك  يحمل عنوان "فضيحة مدوية ..عزل شقيق محمد السادس بعد أن حاول اغتيال ولي العهد".

نود أن نلفت عناية متابعين الكرام إلى أن هذا البوست مفرك ولا يتم للموقع بأي صلة، بدليل أن الرابط المرافق له لا يقود إلى موقعنا، كما أن نوعية الخط المستخدم تختلف عن نوعية الخط المستخدم في الفيسبوك.  

لذا ندعو متابعينا إلى التحقق من هكذا أخبار عبر الدخول إلى موقعنا على الفيسبوك  وصفحتنا الرئيسية على الانترنيت https://arabic.rt.com/.

خبر مفبرك منسوب لـRT عن الأسرة الملكية المغربية

المصدر: RT

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