خبر مفبرك منسوب لـRT عن الأسرة الملكية المغربية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوست منسوب لموقع "RT" على الفيسبوك يحمل عنوان "فضيحة مدوية ..عزل شقيق محمد السادس بعد أن حاول اغتيال ولي العهد".

نود أن نلفت عناية متابعين الكرام إلى أن هذا البوست مفرك ولا يتم للموقع بأي صلة، بدليل أن الرابط المرافق له لا يقود إلى موقعنا، كما أن نوعية الخط المستخدم تختلف عن نوعية الخط المستخدم في الفيسبوك.

لذا ندعو متابعينا إلى التحقق من هكذا أخبار عبر الدخول إلى موقعنا على الفيسبوك وصفحتنا الرئيسية على الانترنيت https://arabic.rt.com/.

المصدر: RT