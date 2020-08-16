الصومال.. سماع دوي انفجار في فندق بشاطئ ليدو في العاصمة مقديشو (فيديو)

قالت وكالة "الأناضول" التركية يوم الأحد إن مسؤولا في وزارة الإعلام والسياحة الصومالية لقي مصرعه جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شاهد عيان، بأن دوي انفجار سمع في فندق بشاطئ "ليدو" بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الشاهد الذي يدعى أحمد علي لـ"رويترز"، إن دوي الانفجار سمع في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف "سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان".

وأكد المتحدث باسم الشرطة صادق علي وقوع الانفجار، مشيرا إلى أنه سيعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.

BREAKING :Huge explosion followed by heavy gunfire heard near Elite hotel in #Mogadishu . pic.twitter.com/2oYwoOsOuP — HornDiplomat (@HornDiplomat) August 16, 2020

المصدر: رويترز