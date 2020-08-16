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خبأها بطريقة ذكية.. الإمارات تمنع وصول كمية من المخدرات إلى دولة أوروبية

أخبار العالم العربي

خبأها بطريقة ذكية.. الإمارات تمنع وصول كمية من المخدرات إلى دولة أوروبية
Reuters
شرطة دبي
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اتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم، شابا إفريقيا بمحاولة تصدير مواد مخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر إخفائها بطريقة ذكية داخل دمى بلاستيكية.

وأوضحت النيابة العامة أن كمية المخدرات المضبوطة بلغت نحو 3 كغ و161 غراما من مادة الـ"ميثامفيتامين".

وأشارت إلى أن المتهم توجه إلى مركز لشحن الألعاب إلى دولة أوروبية، وأبلغ الموظف بأوزان الصناديق الخاصة به، إلا أن الأخير لاحظ وجود اختلاف في بعض أوزانها، ففتح إحداها ليعثر على المواد المخدرة.

وأكدت النيابة أن شركة الشحن استدعت الشرطة فحضرت إلى المكان، وفتشت الشحنة لتعثر على 10 لعب تحتوي على الكمية المذكورة من المواد المخدرة، قبل أن يتم التواصل معه من قبل الموظف واستدراجه وإلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية

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