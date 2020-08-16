السعودية.. إصابات كورونا تسجل أدنى مستوى منذ أبريل

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن رصد 1227 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 1413 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 25 أبريل عندما تم تسجيل 1223 إصابة خلال 24 ساعة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1227) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2466) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (266,953) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/kIVexankdB — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 16, 2020

في الوقت نفسه، قفزة حصيلة الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع، إذ سجلت الوزارة 39 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 31 وفاة أمس)، في أكبر حصيلة منذ 21 يوليو عندما تم رصد 44 وفاة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 298542، بما في ذلك 3408 حالات وفاة و28181 حالة نشطة، منها 1774 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 2466 مصابا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي المتعافين 266953.

المصدر: RT