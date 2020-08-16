نقابة الأطباء المصريين تعتذر عن نعي عصام العريان

اعتذرت نقابة الأطباء في مصر، عن نشر خبر نعي وفاة القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، عصام العريان، عضو مجلس النقابة الأسبق.

وقالت النقابة، في بيان مساء أمس السبت: "نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه".

وتابعت: "تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ".

وتوفي القيادي في جماعة "الإخوان" عصام العريان الخميس الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجون طرة بضاحية المعادى في القاهرة.

المصدر: المصري اليوم