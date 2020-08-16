المنامة ترد على مزاعم عن اتصال بين رئيس وزراء البحرين ورئيس "الموساد"

دحضت السلطات البحرينية ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن إجراء رئيس وزراء البلاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتصالا هاتفيا مع رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين.

ونقلت جريدة "البلاد" البحرينية عن ديوان رئيس الوزراء نفيه، في بيان أصدره اليوم الأحد، صحة التقارير عن اتصال مزعوم جرى بين الأمير خليفة و"أحد المسؤولين الإسرائيليين"، مضيفا: "ما تم نشره بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

وجاء هذا البيان تعقيبا على تقرير نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية مساء أمس السبت، ومفاده أن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي كوهين أجرى مؤخرا اتصالا مع رئيس الحكومة البحرينية، على خلفية ورود مؤشرات على أن المنانة ستحذو قريبا حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

المصدر: وكالات