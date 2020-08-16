الأركان الإيرانية: نحمل الإمارات مسؤولية أي استهداف لأمننا القومي بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل
Reuters
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وجه قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، تحذيرا للإمارات يحملها مسؤولية أي استهداف لأمن إيران القومي بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وقال باقري: تعاملنا مع الإمارات سيتغير بشكل جذري والقوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع الإمارات وفق معادلات جديدة بعد تطبيعها مع إسرائيل.
وأضاف قائد الأركان الإيرانية: ننصح الإمارات بإعادة النظر في قرارها تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل فوات الأوان.
وأكد محذرا: لن نتحمل أي تعرض لأمننا القومي في الخليج ونحمل الإمارات المسؤولية عن أي حادث.
وقال: تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل كارثة كبرى ووقاحة بكل المقاييس.
المصدر: RT