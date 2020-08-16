الأركان الإيرانية: نحمل الإمارات مسؤولية أي استهداف لأمننا القومي بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

وجه قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، تحذيرا للإمارات يحملها مسؤولية أي استهداف لأمن إيران القومي بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال باقري: تعاملنا مع الإمارات سيتغير بشكل جذري والقوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع الإمارات وفق معادلات جديدة بعد تطبيعها مع إسرائيل.

وأضاف قائد الأركان الإيرانية: ننصح الإمارات بإعادة النظر في قرارها تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل فوات الأوان.

وأكد محذرا: لن نتحمل أي تعرض لأمننا القومي في الخليج ونحمل الإمارات المسؤولية عن أي حادث.

وقال: تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل كارثة كبرى ووقاحة بكل المقاييس.

المصدر: RT