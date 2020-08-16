إسرائيل تطلق النار على مراكب الصيادين وتغلق مساحة الصيد بالكامل في غزة

هاجمت زوارق إسرائيلية اليوم الأحد مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وأجبرتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ، كما قررت تل أبيب إغلاق مساحة الصيد بالكامل.

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وقالت لجان توثيق انتهاكات البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، إن زوارق الجيش الإسرائيلي أطلقت مدافعها الرشاشة، وضخت المياه باتجاه تلك المراكب.

وقرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إغلاق مساحة الصيد في قطاع غزة بشكل كامل اعتبارا من صباح اليوم، بذريعة استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

وحسب إفادة الصيادين من داخل البحر، فإن الزوارق الحربية أجبرتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ دون سابق إنذار الأمر الذي كبد الصيادين خسائر كبيرة.

وجاء قرار إغلاق بحر غزة متزامنا مع إغلاق الجيش الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم ما عدا لأغراض إدخال المعدات الإنسانية الضرورية.

وهددت إسرائيل بأنها سترد بقوة على استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه غلاف غزة، وحملت حركة "حماس" المسؤولية.

المصدر: "معا"