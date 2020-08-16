مسؤول بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعرب عن رغبته في زيارة إسرائيل

أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، "رغبته في زيارة إسرائيل والصلاة مع اليهود الجنوبيين في المسجد الأقصى".

إذا فتحت زيارة الجنوبيين لتل أبيب وتم قبلها توقيع خطة السلام بين الإمارات وإسرائيل سأقوم بزيارة اليهود الجنوبيين في بيوتهم وسأذهب معهم إلى القدس وسأصلي في المسجد الأقصى .

صباحكم سلام وتسامح وتعايش وقبول الآخر . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 15, 2020

وقال في تغريدة على "تويتر": "إذا فتحت زيارة الجنوبيين لتل أبيب وتم قبلها توقيع خطة السلام بين الإمارات وإسرائيل سأقوم بزيارة اليهود الجنوبيين في بيوتهم وسأذهب معهم إلى القدس وسأصلي في المسجد الأقصى".

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، توصلهم إلى "اتفاق سلام تاريخي"، بين إسرائيل والإمارات.

ورجح العديد من المراقبين والمتابعين للتطورات الأخيرة، أن تسير دول عربية أخرى في نفس الطريق، الذي انتهجته الإمارات.

المصدر: RT + تويتر