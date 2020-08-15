نشطاء يعيدون نشر تغريدة قديمة لوزير خارجية الإمارات توثق الانتهاكات الإسرائيلية

أعاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تداول تغريدة قديمة لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نشر فيها صورا توثق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي التغريدة التي نشرها يوم 27 يوليو 2014، عبر الوزير الإماراتي عن استيائه لممارسات إسرائيل التي وصفت مرارا بأنها جرائم حرب ضد المدنيين.

وعلق عبد الله بن زايد بثلاث لغات في التغريدة (العربية والإنجليزية والعبرية)، "إسرائيل تقتل الأطفال"، مرفقا معها صورا لضحايا الأطفال الذين قتلتهم الغارات الإسرائيلية العنيفة عام 2014.

Israel kills children



ישראל הורגת ילדים



اسرائيل تقتل الاطفال#ICC4Israel

ريتويت وانسخها وغرد بها من حسابك pic.twitter.com/Zq6kj6Hj5A — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 27, 2014

والخميس 13 أغسطس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".

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وأعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات، مؤكدين أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وقوبل الاتفاق بردود فعل إيجابية عربيا ودوليا، حيث هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بخطوة السلام التاريخية.

كما أكدت الخارجية الأردنية أن "عمان تدعم أي جهد حقيقي يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل".

وهنأت البحرين الإمارات، مشيدة بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية.

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ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق واعتبره فرصة للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

لكن الفلسطينيين أصحاب القضية الأساسية التي تعتبر لب الصراع العربي الإسرائيلي، دانوا هذا الاتفاق وشجبوه واعتبروه طعنة في ظهر نضالات الشعب الفلسطيني.

كما دانته إيران، فيما اعتبرت تركيا أن "جهود الإمارات للقضاء على خطة السلام التي وضعتها جامعة الدول العربية بقيادة السعودية، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي في عام 2002، مقلقة للغاية".

المصدر: وكالات + "تويتر"