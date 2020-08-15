على خلفية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. الأحمد يناشد حماس بشأن الأموال القطرية

ناشد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد حركة حماس أن تكف عن استلام الأموال القطرية عن طريق إسرائيل، موضحا أن الانقسام ليس صناعة فلسطينية.

وقال الأحمد في تصريحات لفضائية "النجاح" الفلسطينية، أن "حماس لم تلتزم بتعهدها الموافقة على زيارة اللجنة التنفيذية للمنظمة لقطاع غزة".

وفي سياق منفصل، أكد الأحمد أنه "إذا وقعت الإمارات على اتفاق السلام مع إسرائيل ستصبح خصما للقيادة الفلسطينية هي وكل من يؤيدها من الأنظمة العربية".

وتابع: "سنفضح دولا وأفرادا ومسؤولين ولن نسمح أن تكون الخيانة وجهة نظر، ونحن في مرحلة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على الأنظمة العربية".

وأضاف: "السفير الإماراتي هو السفير العربي الوحيد الذي شارك في مؤتمر إعلان صفقة القرن، والعلاقات عمليا قطعت مع الإمارات منذ العام 2011، حيث أنها منذ 2005 كانت تسير نحو تطبيع علاقاتها مع الاحتلال".

وشدد على أنه "لا علاقة لاتفاق الإمارات وإسرائيل بوقف الضم، والموقف الفلسطيني هو الذي أوقف الضم، ومبادرة السلام العربية تحرم التطبيع قبل إنهاء الاحتلال".

وتابع: "لم نسمع أي موقف من أي حكومة عربية غير الأردن، ونطالب أمين الجامعة العربية بأن يلتزم ويعلن سياستها وفق قرارات القمم العربية أو ليستقيل، كما أن السعودية، ومنذ عدة أشهر، لا تنفذ التزاماتها المالية تجاه فلسطين".

المصدر: "وكالات فلسطينية"