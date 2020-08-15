لبنان.. الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع سحب بند نيترات الأمونيوم عن جدول الأعمال قبل التفجير بأيام

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، هو من قرر سحب بند نيترات الأمونيوم عن جدول أعمال المجلس قبل تفجير مرفأ بيروت بأيام.

وأشارت إلى أن الأسمر هو أيضا من نصح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 160 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

كما شهد لبنان موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة في العاصمة بيروت، حيث تعرضت مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في العاصمة للاقتحام على أيدي حشود من المحتجين الغاضبين.

المصدر: قناة "الجديد" اللبنانية