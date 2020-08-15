احتجاجا على التطبيع.. نائب عراقي يطالب بإزالة اسم الشيخ زايد عن أحد المستشفيات

طالب وجيه عباس النائب عن كتلة "الصادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" وزارة الصحة العراقية، باستبدال اسم مستشفى الشيخ زايد في بغداد بعد التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وقال عباس في بيان صحفي، إن "مستشفى الحيدري وسط بغداد، الذي بني في أبريل عام 1965، أي قبل تأسيس الامارات بعشرين عاما، غير اسمه نجل الرئيس العراقي الأسبق عدي صدام حسين إلى مستشفى الأولمبي".

وأضاف: "بعد أن غيره نجل المقبور وفي عام 2003 قامت جهة مجهولة باستغلال فوضى تغيير الأسماء التي ظهرت بعد سقوط نظام صدام حسين بتسمية المستشفى باسم الشيخ زايد، ونتيجة لرغبة العراقيين في فتح صفحة جديدة مع دول الخليج العربي سكت الجميع عن التسمية أو رحبوا بها".

وتابع: "لكن الخطوة الأخيرة من دولة الإمارات بالإعلان عن أولى خطوات الخضوع والذل العربي في هذا الزمن المر يستوجب علينا أن نطالب بتبديل اسم المستشفى ليحمل اسما عراقيا لم يمد يده للتطبيع مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين".

المصدر: RT