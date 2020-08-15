وزير التعليم السعودي يعلن آلية استئناف الدراسة في العام الجديد

أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ آلية العودة للدراسة في العام الجديد، تقضي بأن تنطلق عن بعد لجميع مراحل التعليم العام خلال الأسابيع الـ7 الأولى من العام.

وأضاف آل الشيخ في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن القرار ينطبق أيضا على المقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريا للمقررات العملية، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الدراسة عن بعد ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل، على أن "يعاد تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقا للمتغيرات والمستجدات".

وسجلت السعودية قرابة 297 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

المصدر: واس