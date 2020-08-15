شقيق الصحفي الجزائري درارني يطالب بالإفراج الفوري عنه

طالب شكيب درارني شقيق الصحفي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنيّة"، بالإفراج الفوري عن شقيقه.

وقال شكيب درارني اليوم لوكالة فرانس برس أمام القنصلية الجزائرية في نيويورك، حيث تظاهر مع عشرات الأشخاص الذين يحملون لافتات "الصحافة ليست جريمة" و"الحرية لخالد": "لم يفعل شقيقي شيئا سوى ممارسة مهنته".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن خالد أوقف وسجن وعومل بهذه الطريقة. لا يستحق خالد ولا أي صحفي جزائري، مثل هذه المعاملة".

وقال: "أننا نحظى بتأييد دول عدة ونأمل أن يقوم القضاء الجزائري بشيء ما (...) ولن نستسلم".

وفي ما كان يحمل لافتة كتب عليها "العدالة لشقيقي"، أبدى أسفه لعدم تمكن عائلته حتى الآن من زيارته، إذ تحدثت والدته معه عبر الهاتف مرتين منذ توقيفه في مارس "لفترات قصيرة جدا".

وخالد درارني (40 عاما) هو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسيّة ومنظّمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وأودع درارني الحبس المؤقت منذ 29 مارس، وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة كبيرة بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

المصدر: أ ف ب