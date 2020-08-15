عودة فرق الطوارئ الروسية بعد انتهاء مهمتها في لبنان

عادت فرق الطوارئ الروسية من لبنان، بعد أن ساهمت في إزالة الأنقاض وانتشال الضحايا وإنقاذ الناجين إثر انفجار مرفأ بيروت.

وعادت فرق الطوارئ على متن طائرتي "اليوشن-76" و"سوبرجت" تابعتين لوزارة الطوارئ، هبطتا في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو.

ونقلت الطائرتان 150 فردا بينهم رجال إنقاذ، وأطباء، وخبراء نفسيون وسيارات اختصاصية ومستشفى متنقلا ومعدات إنقاذ، وتم استقبال المجموعة بالموسيقى والزهور.

وقبل مغادرة بيروت، خضع جميع الركاب لاختبارات فيروس كورونا المستجد، وكانت النتائج سلبية للجميع.

ووصلت المجموعة الروسية إلى بيروت في 5 أغسطس لتقديم المساعدة للمتضررين والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وتم نصب المستشفى المتنقل الروسي في ملعب بالمدينة حيث قدم الطاقم الطبي الروسي المساعدة الطبية لكل من يحتاجها.

وخلال العمل في بيروت، عثر رجال الإنقاذ الروس على 10 جثث تحت الأنقاض.

المصدر: تاس