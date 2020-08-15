وزير الدفاع المصري يتحدث عن حروب غير نمطية و"محاولات خبيثة لهدم الأوطان"

أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي على أهمية نشر الوعي لمخاطر الحروب غير النمطية والمحاولات الخبيثة لزعزعة الاستقرار والعمليات الإجرامية الممنهجة التي تسعى إلى هدم الأوطان.

وأضاف خلال لقائه بعدد من الضباط المعينين أن مصر ستظل وطنا آمنا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك.

وأشار إلى أهمية إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط الجيش المصري لتولي الوظائف القيادية في كافة مناصب الحياة العسكرية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.





ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT