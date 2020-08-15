الداخلية المصرية تتخذ قرارا هاما بشأن زيارات السجناء

قررت وزارة الداخلية المصرية استئناف الزيارات إلى جميع السجون والليمانات وفقا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة أنها خصصت رقم الهاتف 118 على موقعها الإلكتروني للاستعلام عن موعد الزيارات لأهالي النزلاء والتي من المقرر أن تبدأ إعتبارا من 22 الشهر الجاري.

وحددت الوزارة عددا من الضوابط منها ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى "بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة".

وأضافت أنه سيتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.

وستكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة لمرة واحدة شهريا، ولزائر واحد لكل نزيل.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT