عقيد موريتاني يدعو لوقف ولد عبد العزيز عند حده

دعا العقيد الموريتاني المتقاعد أحمدو بمب ولد بايه، إلى وقف رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز عند حده، معتبرا أنه احتقر الشعب وتلاعب به وبثرواته وحتى بسيادته.

وقال ولد بايه في رسالة، جاءت تعليقا على التطورات الأخيرة: "أﻻ يكفينا من احتقار ولد عبد العزيز لهذا الشعب، ومما قام به من بطش وتلاعب بماضي وحاضر ومستقبل البلد، وبثرواته وبمقدراته اﻻقتصاديه وحتي بسيادته".

وولد بايه سبق أن كان عضوا في المجلس الأعلى للدولة الذي حكم البلاد عقب انقلاب 2008، وتولى لسنوات عديدة منصب والي تيرس الزمور، قبل أن يجرده ولد عبد العزيز من رتبة جنرال ويحيله للتقاعد.

وأضاف ولد بايه في رسالته: "هل يعقل اليوم، وبعد أن تمت إدانته (عزيز) سياسيا وأخلاقيا من خلال تقرير اللجنة البرلمانية، أن يواصل تحديه للقانون عن طريق إحياء حزب ميت ومبعوث مؤقتاً، وفتح مقر في قلب العاصمة، وتعيين قيادة حزبية خارج المسطرة القانونية الخاصة بأي تغيير فى هذا الصدد، وشراء تشكلة سياسية كبضاعة في سوق نقطة ساخنة".

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وخلص إلى القول: "آن الأوان أن يوقف هذا الشخص عند حده، ويتوقف عن مسرحياته المتكررة وسيئة الإخراج، وليفهم هو ومن معه من المغرورين أنه ﻻ مكان له في المشهد السياسي، ﻻ في المعارضة الديمقراطية وﻻ في الأغلبية الماضية في دعم مشروع البناء والتنمية للرئيس غزواني".

وكان ولد عبد العزيز قد أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل للتعليق على التطورات الأخيرة، خاصة وأن المحققين كشفوا مخازن بها كميات كبيرة من السيارات والمعدات التابعة لمقربين منه.

المصدر: saharamedias