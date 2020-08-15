مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب مقدس على الأمة

أكد المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي اليوم السبت، أن تحرير المسجد الأقصى والأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة.

وكتب الخليلي في تغريدة على "تويتر": "تحرير الأقصى دين في رقاب الجميع يلزمهم وفاؤه".

إن تحرير #المسجد_الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب. pic.twitter.com/Bzql7cnNgk — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 15, 2020

وأضاف: "أن لم تواتيهم الظروف وتسعفهم الأقدار لتحريره، فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

المصدر: "وكالات"