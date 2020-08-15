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مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب مقدس على الأمة

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مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب مقدس على الأمة
AWA/PAS/LA
مسجد قبة الصخرة في الأقصى بالقدس - أرشيف
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أكد المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي اليوم السبت، أن تحرير المسجد الأقصى والأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة.

وكتب الخليلي في تغريدة على "تويتر": "تحرير الأقصى دين في رقاب الجميع يلزمهم وفاؤه".

وأضاف: "أن لم تواتيهم الظروف وتسعفهم الأقدار لتحريره، فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

المصدر: "وكالات"

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