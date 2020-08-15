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بيروت تودع الإطفائي رالف ملاحي وداع الأبطال

أخبار العالم العربي

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ودع فوج إطفاء بيروت "عريسه" رالف ملاحي وداع الأبطال على وقع الأهازيج والتصفيق والدموع التي لم تفارق وجوه زملائه، الذين رافقوا اللحظات الحزينة لجثمانه إلى مثواه الأخير.

بيروت تودع الإطفائي رالف ملاحي وداع الأبطال

وتم تشييع جثمان الإطفائي الذي صارع الموت لإطفاء الحرائق التي اندلعت بعد انفجار مرفأ بيروت يوم 4 الجاري، ملفوفا بالعلم اللبناني ومحمولا على الأكف كعريس في يوم زفافه.

بيروت تودع الإطفائي رالف ملاحي وداع الأبطال

واستقبل جثمان الشاب رالف ملاحي، الذي قضى في انفجار مرفأ بيروت، في فوج إطفاء بيروت بالتصفيق وعلى وقع أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء. وحُمل الجثمان، ملفوفا بالعلم اللبناني، على الراحات.

بيروت تودع الإطفائي رالف ملاحي وداع الأبطال

وفي زيارته الأخيرة إلى مسقط رأسه، ودع رالف أحياء فرن الشباك وعين الرمانة وسط إطلاق نار ومفرقعات نارية ونثر الأرز.

بيروت تودع الإطفائي رالف ملاحي وداع الأبطال

وودع عدد من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، الراحل رالف قائلين: "البطل ما بموت والكل عم يزقف للبطل وبطل من بلادي".

المصدر:صحف لبنانية

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