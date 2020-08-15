 
مباشر

تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد العراقيين المصابين بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد العراقيين المصابين بفيروس كورونا
Reuters ALAA AL-MARJANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj60

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.

وذكرت في بيان صحفي "تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1263650".

وأضافت "كما تم تسجيل 76 حالة وفاة و 2571 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 122700 حالة، والإصابات 172583، بينما الوفيات فبلغت 5785 وفاة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا