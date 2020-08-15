تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد العراقيين المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.

وذكرت في بيان صحفي "تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1263650".

وأضافت "كما تم تسجيل 76 حالة وفاة و 2571 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 122700 حالة، والإصابات 172583، بينما الوفيات فبلغت 5785 وفاة.

المصدر: RT