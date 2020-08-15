انهيار عمارة بشارع قصر النيل وسط القاهرة وإنقاذ 18 شخصا والبحث جار عن آخرين تحت الأنقاض

تمكنت الحماية المدينة المصرية من إنقاذ 18 شخصا بعد انهيار عمارة بشارع قصر النيل وسط القاهرة، فيما لا تزال عمليات البحث عن آخرين جارية.

وأكدت محافظة القاهرة أن "العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من دور أرضي و4 أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية