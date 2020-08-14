نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد الانفجار المدمر

أطلقت الأمم المتحدة الجمعة نداء إنسانيا لجمع تبرعات بقيمة 565 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد 10 أيام من انفجار مرفأ بيروت المدمر، الذي أوقع 171 قتيلا على الأقل ونحو 6500 جريح.

وقالت المنظمة الدولية إنها "أطلقت نداء إنسانيا بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار بهدف مساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفي نهاية المطاف نحو الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل".

وأوضحت أن هذه التبرعات ستخصّص للمساهمة في جهود "الأمن الغذائي، من خلال التوصيل الفوري للوجبات الساخنة وحصص الإعاشة الغذائية وتحقيق الاستقرار في إمدادات الحبوب الوطنية وإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، وتوفير مجموعات علاج الإصابات والأدوية الأساسية والمأوى، من خلال توفير النقود للمأوى للعائلات التي تضررت منازلها وتمويل إصلاح المباني والمرافق التي تضررت من الانفجار، ودعم نظافة المياه والصرف الصحي".

ونقل البيان عن نجاة رشدي، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان قولها إن "مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها".

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وأضافت: "أحث المجتمع الدولي على إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان وأن يسدد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين".

والانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الجاري ونجم عن تخزين نيترات الأمونيوم في مرفئها، جعل بيروت مدينة منكوبة، وأودى بحياة أكثر من 170 شخصا وأصاب أكثر من 6500 بجروح، وشرد نحو 300 ألف شخص تضررت منازلهم.

المصدر: أ ف ب