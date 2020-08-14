بالصور.. وحدة "برق" تجهز وتطلق البالونات المفخخة باتجاه غلاف غزة

أصدرت وحدة "برق" في قطاع غزة بيانا حذرت فيه إسرائيل من ارتكاب أي حماقة تجاه الشباب الذي يعمل على طول الخط الفاصل مع الأراضي المحتلة.

وأكدت الوحدة المسؤولة عن إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، وتكثيفها في حال تمادى الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت "أنه وبعد تغول الجيش الإسرائيلي في استهداف مواقع المقاومة وتشديد خناقه على الأهلي المحاصرة في قطاع غزة واستمرار تل أبيب بالتهرب من رفع الحصار، أنها دخلت المعركة مع باقي الأطراف الفلسطينية في الميدان".

ودعت الوحدة جميع المستوطنين والجنود في غلاف غزة للهروب من المواقع العسكرية والمستوطنات.

ووثقت الصور وحدة "برق" وهي تجهز وتطلق دفعات من البالونات المفخخة باتجاه غلاف قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات