مراسلنا: طائرات إسرائيلية تقصف أرضا زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

قال مراسل RT مساء يوم الجمعة، إن طائرات إسرائيلية قصفت أرضا زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن طيران الاستطلاع استهدف أرض الغول شمال غرب بيت لاهيا شمال غزة، بالإضافة إلى استهداف الميناء الجديد غرب خانيونس بعدة صواريخ.

وذكر أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت نقطة للضبط الميداني شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار أيضا إلى أن المدفعية استهدف مرصدا للمقاومة غرب بيت لاهيا بقذيفتين.

وصرح مراسلنا بأن منازل المواطنين تضررت جراء قصف الجيش الإسرائيلي لأرض زراعية شرق البريج.

كما أكد وصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من البريج، إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر إصابتها بجراح طفيفة.

وأفاد في السياق بأن القصف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق دفعة كبيرة من البالونات من شرق غزة، موضحا أن وحدة "برق" أطلقت دفعة جديدة من البالونات المفخخة باتجاه غلاف قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الغارات في قطاع غزة ضربت أهداف تابعة لحماس.

وأوضحت القوات الإسرائيلية أن الغارات استهدفت موقعا عسكريا تابعا للقوة البحرية التابعة لحماس، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة للحركة.

وشدد الجيش على أنه ينذر بخطورة إلى جميع الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل وسيادتها، محملا حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

المصدر: RT