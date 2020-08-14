نصر الله: لسنا معنيين بقرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الحزب غير معني بقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال نصر الله في كلمته بمناسبة ذكرى "الانتصار" في حرب يوليو عام 2006، إنه "إذا حكم على أي من إخواننا بحكم ظالم كما هو متوقع، فنحن متمسكون ببراءة إخواننا" مؤكدا أن "القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر، لأن القرار صدر منذ سنوات طويلة".

وأضاف: ليس المهم مضمون قرار المحكمة الدولية بل الانتباه إلى محاولات البعض استغلاله لاستهداف المقاومة".

وتابع: "حماية لبنان تكون بالتمسك بالمقاومة وقواعدها وقدراتها والصبر على كل الظروف والبحث عن طرق لتجاوزها".

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ودعا نصر الله أنصاره إلى الهدوء وضبط النفس، وقال: "اصبروا واصبروا.. ولكن قد يأتي يوم نحتاج فيه لغضبكم لننهي كل محاولات جر لبنان لحرب أهلية".

وكان يفترض أن تنطق المحكمة بالقرار في السابع من الشهر الحالي، إلا أنها "قررت تأجيل الجلسة جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري".

ومن المرجح أن يحضر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الجلسة في لاهاي، حيث من المفترض أن يتلى الحكم من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت جراء وباء "كوفيد-19".

وقتل رفيق الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه في وسط بيروت في فبراير عام 2005.

وباستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في "حزب الله"، والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية.

وأسندت للمتهمين الأربعة، وهم "سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا"، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا".

ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد.

المصدر: "وكالات"