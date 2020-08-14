واشنطن تنشر فيديو يوضح كيف سيعزز التطبيع السلام في المنطقة

نشرت الخارجية الأمريكية فيديو على تويتر، شرحت من خلاله كيف ستعمل اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه سيتم توقيع اتفاقات ثنائية بين البلدين تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، والأمن والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة.

وأضافت أنه سيتم تبادل فتح السفاراتين، وهو ما سيطور العلاقات في مجالات أخرى ذات منفعة متبادلة.

ستعمل اتفاقية السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، فكيف سيحدث ذلك؟ pic.twitter.com/XJ45FWyIaa — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 14, 2020

ونوهت إلى أن الاتفاق سيغير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي، والعلاقات بشكل أوثق بين الشعوب.

المصدر: سبوتنيك