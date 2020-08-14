الداخلية السودانية تصدر بيانا حول انفجار مخزن أسلحة في الخرطوم

أعلنت الداخلية السودانية عن السيطرة على ما وصفته "انفجارا محدودا" وقع في مخزن صغير للسلاح في منطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن ست سيارات لقوات الدفاع المدني هرعت إلى المخزن التابع للقوات المسلحة عقب الانفجار، مضيفة: "تمت السيطرة واحتواء الانفجار".

ولفتت الوزارة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو حالات وفاة بين المدنيين جراء الحادث.

وأشارت الوزارة إلى أن الانفجار تزامن مع وجود ألعاب نارية في سماء العاصمة، مؤكدة أن السلطات تعمل على حصر الخسائر وتحديد أسباب الحادث.

وطلبت الوزارة من المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث.

وسبق أن أكد مراسل RT في السودان سماع دوي انفجارات فيالمخزن، مشيرا إلى أن سبب الحادث يعود إلى تماس كهربائي.

المصدر: سونا + RT