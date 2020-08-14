نصرالله: حرب تموز أفضت إلى نتائج استراتيجية كبيرة والمقاومة شرط وجود بالنسبة للبنان

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن ما شهده لبنان في تموز 2006 كان حربا حقيقية مفروضة على البلاد من قبل إسرائيل وأفضى إلى نتائج استراتيجية مهمة.

ووصف نصر الله في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة انتصار تموز نتائج تلك الحرب بـ"الانتصار الإلهي"، وأعرب عن امتنانه للشعب اللبناني وكل المقاتلين في تلك الحرب والدول و"كل أحرار العالم" الذين وقفوا إلى جانب لبنان إبان تلك الحرب، بالإضافة إلى شكر سوريا "قيادة ودولة وشعبا" على استضافة النازحين اللبنانيين.

وذكر أن إسرائيل فرضت تلك الحرب على بلاده "خدمة للمشروع الأمريكي في لبنان"، لكن هذا البلد "وقف وحيدا بمواجهة أقوى جيش في الشرق الأوسط لمدة 33 يوما إلى أن أجبرت إسرائيل على وقف عدوانها".

وشدد على أن حرب تموز أسفرت عن "نتائج كثيرة وكبيرة ونتائج استراتيجية وثقافية في معركة الفهم والإرادة والوعي"، بما فيها إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تديره الولايات المتحدة وكشف "مستوى الوهن والترهل" في قيادة إسرائيل ومنظوماتها العسكرية والأمنية.

وأضاف أن المقاومة استطاعت في حرب تموز أن "تثبت قواعد اشتباك تحمي لبنان من خلال توازن الردع"، مضيفا أن إسرائيل تعرف منذ عام 2006 عن وجود "معادلة ردع" تحمي جارتها الشمالية.

وتابع: "معادلة الردع اليوم هي وحدها التي تحمي لبنان، لا جامعة الدول العربية ولا منظمة التعاون الإسلامي ولا الأمم المتحدة.. من يحمي لبنان اليوم ويقدم هذا الاستقرار هي المقاومة التي شكلت توازن الردع".

وأعلن عن تلقي "حزب الله" عروضا لـ"التخلي عن المقاومة" مقابل شطب اسمه من لوائح الإرهاب، واستطرد قائلا: "المقاومة مسألة وجود، وهي الهواء الذي نتنفس لنبقى على قيد الحياة.. المقاومة بالنسبة للبنان هي شرط وجود وليست صفة إضافية يمكن الاستغناء عنها".

المصدر: وكالات